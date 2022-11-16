تم تنظيم العرض الأول للجزء الثاني من الفيلم الأميركي «أخرجوا السكاكين» الذي يحمل عنوان «Glass Onion: A Knives Out Mystery» أمس الأول في متحف أكاديمية الصور المتحركــة في لوس أنجيليـس، تمهيدا لبدء عرضه على شبكة نتفليكس.

وفي هذا الجزء الجديد يعود المخرج ريان جونسون، في السلسلة التي أبدع في إخراجها، بقدر أكبر من الإثارة والروعة وعدد أكبر من المفاجآت، حيث يشهد العودة إلى خط حل الجرائم، مع المزج بين الإثارة والغموض وحس الفكاهة.

كما يقدم النجم دانيال كريغ (بينوا بلان) شخصية مقنعة ومعقدة تنتمي إلى مشاهير المحققين العظماء. وقد تصدى لتأليف الفيلم وإخراجه وإنتاجه ريان جونسون ويقوم ببطولته دانيال كريغ، ديف باتيستا، إدوارد نورتون، جانيل موناي وكاثرين هان.