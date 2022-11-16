عقد في المجلس النيابي اجتماع موسع ضم 19 نائبا يمثلون 32 نائبا مستقلين وتغييريين ومنضوين في كتل الكتائب والتجدد ومشروع وطن والائتلاف النيابي المستقل للبحث في آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في أتون الشغور الرئاسي في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافقا مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات وإدارات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.



وأعطى المشاركون في هذا اللقاء «الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل والاتجاه فورا لانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقا للدستور وإنقاذا للبلاد»، وحذر المجتمعون من «خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملا في تكريس الشغور الرئاسي»، كما تقرر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.