بيروت ـ منصور شعبان



بحث مجلس رجال الأعمال اللبنانيين ـ الكويتيين في اجتماع عقده أمس برئاسة رئيسه أسعد صقال في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقش خلاله برنامج عمل المجلس للعام 2023 وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والكويتي وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.



في بداية الجلسة، ركز صقال على «أهمية العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط لبنان بالكويت على مختلف المستويات وخصوصا على المستوى الاقتصادي»، مشددا على «ضرورة العمل جميعا وبالتعاون مع الجميع برعاية غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لإعطاء هذه العلاقة الأخوية ما تستحقه بالقيام بكل ما يلزم واختيار الافكار والمقترحات المجدية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية».



حضر الاجتماع بالإضافة الى صقال كل من: نائب الرئيس جاك صراف، الأمين العام هادي خليل، والأعضاء: حسن درغام، هادي سوبرا، أنطوان بارود، جو حاتم، مروان كبي، وأمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب.



بعد ذلك، جرى نقاش مطول حول مجموعة كبيرة من الافكار والاقتراحات المبتكرة التي تعمل على الاستفادة من كل الطاقات والإمكانات المتوافرة والتعاون والتفاعل الإيجابي البناء مع الافرقاء المعنيين بهذا الملف، حيث تم على أساسها إقرار برنامج عمل المجلس للعام 2023 بالإجماع.