اختتمت أمس أعمال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية ـ الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وقد ترأس الجانب الكويتي المشارك وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وسكرتير الدولة للتجارة الإسباني اكسيانا مارجاريدا مينديث بيرتولو عن الجانب الإسباني، وذلك لتدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة إسبانيا بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.



وقد تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها المجالات الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، المالية، الزراعية، الصناعية، الصحية، الطيران المدني، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجال القطاع الخاص وغيرها من المجالات.



وفي ختام أعمال اجتماعات اللجنة، تم التوقيع على محضر اجتماع الدورة الأولى بين رئيسي الجانبين الكويتي والإسباني، كما قام الجانب الكويتي بتسليم الجانب الإسباني مشاريع الوثائق التالية لدراستها من الجانب الإسباني تمهيدا للتوقيع عليها في المستقبل القريب، وهي: اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني، مذكرتا تفاهم للتعاون في مجال الصناعة وأنشطة التقييس، وبروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب المالي.



ومن الجدير بالذكر أن وكيلة وزارة المالية أكدت في كلمتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة على أن هذه اللجنة تعكس الرغبة الصادقة لتوثيق وتقوية أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية وغيرها من المجالات مع التركيز على التعاون في مجال الأمن الغذائي، والطيران المدني مع التأكيد على دور رئيسي للجانبين الكويتي والإسباني في اللجنة المشتركة بالتعاون مع سفير الكويت في مملكة إسبانيا خليفة الخرافي، وسفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار وذلك لتسهيل وتيسير وتيرة التعاون بين البلدين الصديقين لتحقيق الأهداف المنشودة منها.



وقد تم تخصيص اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 لعقد لقاءات لوكيلة وزارة المالية بحضور سفير الكويت لدى مملكة إسبانيا مع كل من سكرتير الدولة لهيئة الضريبة في وزارة المالية والخدمات المدنية بمملكة رسبانيا خيسوس جاسكون، والسكرتير العام للصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة إسبانيا راؤول بلانكو دييز، وذلك لبحث ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.