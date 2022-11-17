عبدالعزيز جاسم



من لا يريد اللعب في كأس العالم، ومن لا يريد أن يكون تحت الأضواء لمدة شهر أو حتى أسبوع؟ وبعدها يغادر البطولة الأغلى والأهم والأعرق والأروع، بكل سهولة الجواب سيكون واضحا وصريحا، الكل يريد اللعب والمشاركة، سواء كان إداريا أو مدربا أو حتى اخصائي علاج طبيعي أو دكتورا أو عامل تجهيزات وعلاقات عامة، فما بالك إن كان لاعبا سواء كان نجما أو مؤثرا أو حتى بديلا، إلا أن بعض تلك الأحلام تصطدم بواقع الإصابة اللعينة وتجبرك على انتظار مونديال آخر قد لا يسعفك «قطار العمر» أن تشارك فيه مرة أخرى أو لا يتأهل منتخب بلادك إلى المونديال، أو حتى لا يتم اختيارك لتراجع مستواك أو قناعة مدرب، وفي مونديال قطر هناك العديد من اللاعبين الذين حرمتهم الإصابة من اللحاق بالمونديال، ومنهم من نفذ كالنجمين ساديو ماني وكريم بنزيمة وباولو ديبالا.



وشهدت قائمة الغيابات بسبب الإصابة عدد من اللاعبين أبرزهم، نجم المنتخب الألماني تيمو فيرنر الذي تعرض لإصابة في الكاحل مع فريقه لايبزيغ، وأصيب فيرنر في الدقيقة 13 من مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دانييتسك في وارسو في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك إثر تدخل قوي لقائد الفريق الأوكراني تاراس ستيبانينكو، كما يغيب عن الألمان أيضا ماركو ريوس صانع ألعاب بروسيا دورتموند بداعي الإصابة وهو اللاعب الأكثر حزنا، حيث حرمته الإصابة من المشاركة في مونديال 2014 وأيضا 2018 إلى جانب بطولتي أوروبا.



كما تحمل القائمة الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا بن تشيلويل بعد تعرضه للإصابة في عضلات باطن الركبة خلال مباراة فريقه تشيلسي بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب الكرواتي.



ويعتبر المنتخب الفرنسي أكثر المنتخبات تأثرا لافتقاده اثنين من أهم لاعبين في وسط الملعب وهما لاعبا يوفنتوس بول بوغبا وتشلسي نغولو كانتي لكنهما سيغيبان عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة بالغة في الركبة الى جانب مايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي.

كما استمرت لعنة الإصابات في صفوف أبطال العالم قبل حملة الدفاع عن لقبه، مع إعلان غياب مهاجمه كريستوفر نكونكو، بعد تعرضه لالتواء في مفاصل ركبته اليسرى، عشية سفر المنتخب بعد تدخل غير مقصود من زميله لاعب الوسط ادواردو كامافينغا خلال التدريب، ليغيب متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ وأفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي عن الحلم المونديال.



وفي البرتغال، سيغيب اللاعب الواعد في ليفربول ديوغو جوتا بعد أن أصبح لاعبا أساسيا في صفوف منتخب بلاده خلال الفترة الماضية، لكن تعرضه لإصابة خطيرة في ربلة الساق أمام مان سيتي يعني أنه سيحتاج أشهرا للشفاء، كما سيغيب زميله بيدرو نيتو عن البطولة بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل أثناء مباراة فريقه ولفرهامبتون أما وستهام بالإضافة إلى جيني فينالدوم بعد تعرضه لكسر في ساقه بعد أيام من ظهوره الأول مع فريق روما الإيطالي، ما يعني أن لاعب خط الوسط الفريق الهولندي لن يعود إلى الملاعب حتى أوائل العام الجديد.



وآخر الإصابات الرسمية والغيابات كانت في المغرب بعدما أعلن نادي مرسيليا الفرنسي رسميا غياب لاعبه الدولي المغربي أمين حارث عن نهائيات كأس العالم، وقال نادي الجنوب الفرنسي في بيان له إن حارث أصيب بالتواء في الأربطة المتعامدة لركبته اليسرى دون تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب.