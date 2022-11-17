فرصة المنتخب المغربي أفضل للتأهل إلى دور الـ 16

البطولة تحدٍّ خاص لميسي ورونالدو والظهور بشكل جيد لا يكفيهما



يحيى حميدان



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، وهو مهاجم نادي القادسية ومنتخبنا الوطني سابقا بدر الشمري، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ المجموعة الأولى: هولندا والإكوادور. المجموعة الثانية: انجلترا وأميركا.



المجموعة الثالثة: الأرجنتين وپولندا. المجموعة الرابعة: فرنسا والدنمارك.



المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا. المجموعة السادسة: بلجيكا وكندا.



المجموعة السابعة: البرازيل والكاميرون. المجموعة الثامنة: غانا والأوروغواي.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ منتخب كندا لامتلاكه مواهب مميزة ومتواجدة في أكبر الأندية الأوروبية.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ أتوقع وصول كل من الأرجنتين والبرازيل والكاميرون وإسبانيا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ منتخب البرازيل الأقرب للقب حسب وجهة نظري، فهو يضم لاعبين مميزين ويمتلكون الخبرة في مختلف المراكز.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ انا من عشاق البرازيل لأنه أكثر منتخب يقدم كرة ممتعة ويضم نجوما على مستوى عال، وأتمنى لهولندا أن تظهر بشكل مشرف.



من تتوقع أن يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ منتخب الكاميرون، أرى أنه الأقرب لأن يكون الحصان الأسود حسب المستويات التي يقدمها في الآونة الأخيرة.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي سيكون النجم الأوحد.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ الألماني يوسوفا موكوكو، لاعب مميز وصغير في السن ويقدم مستويات لافتة مع فريقه بوروسيا دورتموند.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ أرشح حارس منتخب البرازيل أليسون بيكر لهذه الجائزة.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ نجم منتخب البرازيل الشاب رودريغو.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ بكل تأكيد لأن هذه البطولة تعتبر الأخيرة لهما واللاعبان لم يحرزا لقب كأس العالم طوال مسيرتهما وهذا بحد ذاته تحد شخصي كبير لهما لتقديم كل ما بوسعهما، والظهور بشكل مميز بالنسبة لهما لا يكفي دون إحراز اللقب العالمي.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ «رمانة» خط وسط فرنسا نغولو كانتي أكثر لاعب سيفتقده عشاق الكرة، وبالنسبة لي أفتقد تواجد منتخب إيطاليا.



المنتخبات العربية (قطر، السعودية، تونس، المغرب) ما توقعاتك لها في البطولة؟ ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟



٭ أتوقع أن يظهر الرباعي العربي بشكل جيد، وأرى أن فرصة المنتخب المغربي أفضل للتأهل إلى دور الـ 16 من بين المنتخبات العربية.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ شرف كبير أن يتم تنظيم كأس العالم في دولة خليجية، وأتصور ان قطر قامت بمجهودات كبيرة لإنجاح هذا المحفل العالمي الذي يعتبر تحديا كبيرا لهم ليثبتوا أن الدول العربية والخليجية قادرة على احتضان كبرى البطولات.