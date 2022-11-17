أكد لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا أدريان رابيو، بذل قصارى الجهد لتعويض غياب زميله بالمنتخب بول بوغبا ونغولو كانتي في كأس العالم والذي ينطلق الأحد المقبل في قطر.



ونقلت صحيفة «فوتبول إيطاليا» المحلية عن رابيو قوله: «سأبذل قصارى جهدي، كما أفعل مع يوفنتوس، دون التفكير كثيرا في مدى صعوبة كأس العالم، وأشعر أنني في أفضل حالاتي، عقليا وجسديا».



وأضاف: «أتميز بالتوازن بين الهجوم والدفاع وألتزم بالنهج التكتيكي لفهم اللعبة والتكيف مع المواقف المختلفة، والتفاعل مع حركات زملائي في الفريق».



وتابع بقوله: «كأس العالم حلم لم أحققه قبل أربع سنوات في روسيا وأنا أستمتع به الآن، أفكر في ذكرياتي كطفل، مثل عودة زيدان الرائعة في عام 2006، لقد دعمت فرنسا في كل مباراة».