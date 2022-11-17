تصدر نادي مان سيتي قائمة الأندية الإنجليزية الأكثر تمثيلا في بطولة كأس العالم التي ستنطلق الأحد المقبل في قطر، ويمثل نادي مان سيتي في بطولة كأس العالم 17 لاعبا في معظم المنتخبات الكبرى المشاركة.



بينما يأتي نادي مان يونايتد في المركز الثاني بواقع 14 لاعبا متفوقا على تشلسي الذي يمثله 12 لاعبا، وجاء رابعا نادي توتنهام الذي يشارك 11 لاعبا في صفوفه في نهائيات كأس العالم على رأسهم نجما خط الهجوم الإنجليزي هاري كين مهاجم منتخب الأسود الـ 3، وهيونغ مين سون نجم فريق كوريا الجنوبية.



وجاء ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر تمثيلا في كأس العالم 2022 كالتالي:



مان سيتي: 17 لاعبا، مان يونايتد: 14 لاعبا، تشلسي: 12 لاعبا، توتنهام: 11 لاعبا، أرسنال: 10، برايتون: 8، ليسيتر سيتي: 7، ليفربول: 7.