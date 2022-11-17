يتصدر لاعب منتخب فرنسا كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الفرنسي مبابي 160 مليون يور، ليصبح الأغلى في كأس العالم 2022، متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تبلغ قيمته التسويقية 120 مليون يورو. وجاء بعد ذلك: فيل فودين - 110 ملايين يورو، هاري كين - 90 مليون يورو، بيدري - 90 مليون يورو، بوياكو ساكا - 90 مليون يورو، جود بيلينغهام - 90 مليون يورو، دوشان فلاهوفيتش - 85 مليون يورو، كريستوفر نكونكو - 80 مليون يورو، جمال موسيالا - 80 مليون يورو.