نقدم هويتنا العربية ونستفيد من الثقافات الأخرى خاصة بوجود 230 ألف عنوان في فهرس المعرض

29 دولة تشارك في فعاليات المعرض منها 18 عربية و11 أجنبية... وإيطاليا «ضيف الشرف»

إعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة بالمعرض هذا العام دعماً وتشجيعاً للناشرين الكويتيين والعرب

404 دور نشر من مختلف الدول تشارك في المعرض بشكل مباشر و117 مشاركة عن طريق التوكيل



أسامة أبو السعود



برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، افتتح ممثل سموه، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري صباح أمس معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45 بحضور عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين والمثقفين والأدباء والناشرين إضافة إلى جمهور كبير من المواطنين والمقيمين.



وفي تصريح له على هامش افتتاح المعرض قال الوزير المطيري إن معرض الكويت الدولي للكتاب يعد أكبر تظاهرة ثقافية في البلاد، مضيفا: «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لرعايته الكريمة لمعرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ45، خاصة انه يأتي بعد غياب بسبب جائحة كورونا، التي منعت العالم أجمع من حضور فعاليات وتظاهرات كبيرة على المستوى العالمي.



وشدد المطيري على أن معرض الكويت الدولي للكتاب والذي يعد أكبر تظاهرة ثقافية تقام في البلاد، برعاية ودعم من قبل القيادة السياسية - حفظهم الله ورعاهم - يشهد تطورا ملحوظا هذا العام في الشكل والمضمون.



اعفاء المشاركين من الرسوم



وأعلن وزير الاعلام أن اللجنة العليا لمعرض الكتاب ارتأت إعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام، دعما وتشجيعا للناشرين الكويتيين والعرب.



وتابع قائلا: وفي إطار دعم وتشجيع الكتاب والمبدعين الكويتيين، سيتم ولأول مرة في معرض الكتاب منحهم كامل ريع مبيعات كتبهم بالاتفاق مع دور النشر المحلية، مؤكدا الحرص على رفد المكتبات العامة بجديد الناشرين الكويتيين والعرب، وإرضاء ذائقة الجمهور الكويتي، من خلال توافر الكتب الحديثة في المكتبات العامة المنتشرة في جميع مناطق الكويت، وألا يقتصر الاطلاع واقتناء الكتب على فترة معرض الكتاب فقط.



أنشطة وفعاليات متنوعة



ولفت وزير الإعلام إلى أن هذه التظاهرة الثقافية يواكبها الكثير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة إقامة المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر على مدى 10 أيام حتى 26 المقبل يتخلله برنامج ثقافي حافل يشمل ندوات ومحاضرات وأمسيات فنية وشعرية وورش عمل للأطفال، تهدف في مجملها إلى دعم الكتاب والمبدعين الكويتيين واستضافة نخبة من المفكرين والمبدعين الخليجيين والعرب.



فرصة للشباب الكويتي



وأوضح الوزير المطيري أن الفعاليات المتنوعة التي تقام على هامش المعرض تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتلاقي الثقافات داعيا إلى ضرورة استمرار التطوير المستحق لقطاع الثقافة الذي يسهم بشكل كبير في تطور المجتمعات للوصول إلى الريادة.



واشار الى أنه من هذه التظاهرة الثقافية نقدم هويتنا العربية ونستفيد من الثقافات الأخرى خاصة مع وصول عدد الكتب المدخلة في الفهرس الإلكتروني للمعرض إلى 230 ألف عنوان.



إيطاليا ضيف الشرف



وأوضح الوزير المطيري أن مجلس الأمناء في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قد ارتأى أن تكون «الجمهورية الإيطالية» هي ضيف الشرف لمعرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام، وتقام ضمن النشاط الثقافي المصاحب للمعرض العديد من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات والأمسيات الفنية الخاصة بضيف الشرف.



شكر للقائمين على المعرض



وأعرب الوزير المطيري في ختام تصريحاته عن شكره للقائمين على المعرض في الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والحرص الكبير على أن يخرج معرض الكويت للكتاب هذا العام، وبعد انقطاع عامين بسبب إجراءات جائحة (كورونا) بالشكل الذي يليق بدور الكويت الثقافي والتنويري في المنطقة.



أكثر من 28 ألف عنوان جديد



من جانبه، رحب الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د. عيسى الأنصاري بالضيوف الكويت من الناشرين العرب والمثقفين والمشاركين في معرض الكويت الدولي للكتاب. وأشار إلى أن حجم المشاركة في المعرض هذا العام كبيرة ومتنوعة، مبينا انه يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 520 دار نشر عربية وأجنبية (404 أجنحة بشكل مباشر، و104 من خلال توكيل) من ضمنها 40 جهة حكومية و16 منظمة نفع عام، وثلاثة أندية للقراءة، بالإضافة إلى دور النشر الأهلية، تقدم أكثر من 24 ألف عنوان جديد في المعرض هذا العام، من ضمنها 5400 عنوان جديد للطفل.



هذا، ويشارك مكتب الشهيد في فعاليات المعرض. وحول هذه المشاركة، قال مدير مكتب المدير العام في مكتب الشهيد عماد المنصور: نحرص على تخليد ذكرى شهداء الكويت الأبرار عن طريق عرض صورهم وأسمائهم إضافة الى سلسلة «بصمات في تاريخ الكويت» والتي وصلت أجزاؤها اليوم الى 15 جزءا، وعرض مجلة «الهوية» التي يصدرها المكتب بإصدارها الأخير العدد 101، والتي تعنى ببث مفهوم الشهادة وحيثياته ومعانيه السامية وتأصيل الهوية الكويتية والعربية والإسلامية عبر التعاون مع كتاب من الكويت والوطن العربي.



فريق عمل مكتب فيصل الحمود يشارك في فعاليات المعرض

الشيخ فيصل الحمود





يشارك فريق عمل مكتب المستشار في ‫الديوان الأميري‬ الشيخ‬ ‫فيصل الحمود‬ ممثلا في م.جمايل الجطيلي ووضحة المنيس بفعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب‬ بمشاركة دول عربية وأجنبية وعدد من دور النشر.



وفي هذا السياق، قالت م.جمايل الجطيلي ان الشيخ فيصل الحمود متابع جيد لإصدارات الشباب الثقافية والعلمية، كما ان مهتم بالإبداعات الشبابية في مختلف المجالات، لافتة الى ان ذلك يتضح جليا في ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بالاهتمام بشريحة الشباب.



وأشادت الجطيلي بالجهود والخدمات والتسهيلات التي يوفرها القائمون على معرض الكتاب إلكترونيا وتنظيميا.





إصدارات متنوعة لـ«كونا»



كما تشارك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في المعرض بمجموعة من الإصدارات حول الكويت في مجالات الثقافة والسياسة والإعلام باللغتين العربية والإنجليزية. ومن هذه الإصدارات «الكويت في ذاكرة الأيام» و«الدليل البرلماني» و«سمو الأمير صباح الأحمد.. عهد من الإنجازات» و«الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية 2016» و«كونا.. رحلة عطاء» و«أهم الجرائم ضد الكويت» و«اللغة العربية في وسائل الإعلام».





56 دار نشر مصرية تشارك



أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45 والذي يأتي بعد توقف بسبب جائحة كورونا. وأشار إلى أن دور النشر والمكتبات المصرية لم تنقطع يوما عن المشاركة في جميع دورات معرض الكويت الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن مصر تشارك في هذه الدورة من خلال 56 دار نشر مصرية تعرض آلاف العناوين والإصدارات الحديثة. وأوضح السفير شلتوت أن معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام يعرض اكثر من 230 ألف عنوان، ومصر لها نصيب وافر من هذه الإصدارات التي تعد منارة للوطن العربي حيث تبرز الهوية المصرية والعربية ومنها تنطلق إلى الدولية.



إصدارات عربية وأجنبية



أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة محمد رشاد حرص الناشرين العرب على المشاركة في المعرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 لأهميته الكبيرة في إثراء المكتبة العربية واستعراض أحدث الإصدارات العربية والأجنبية.