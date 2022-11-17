أطلق بنك الكويت الوطني برنامجا صحيا لزيادة الوعي ودعم المصابين بالسكر، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

وتأتي الحملة في إطار برنامج رفاه الموظفين الذي يقدم من خلاله بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة من الحملات الطبية والصحية والتوعوية التي تعنى برفاه موظفيه.



ويتعاون بنك الكويت الوطني ضمن حملة التوعية بمرض السكري مع مستشفى واره حيث يتواجد أخصائيون وأطباء من «واره» في عيادة الوطني في المقر الرئيسي للبنك ـ التي تعمل حاليا تحت إدارة «واره» ـ لاستقبال الموظفين والقيام بالفحوصات اللازمة فيما يتعلق بالسكري والأمراض الباطنية، هذا بالإضافة إلى مواضيع صحية توعوية تتعلق بالسكري وتعرض من خلال قنوات البنك للتواصل الاجتماعي.



وفي إطار حملة التوعية تجاه السكري، يتعاون البنك أيضا مع أحد المعاهد الصحية لتعريف الموظفين بأحدث الأجهزة الرياضية العصرية التي تساعد الموظف في الوقاية وحتى حماية مرضى السكري من خلال الحفاظ على مستويات سكر طبيعية في الدم.

ونظرا لأهمية فحص السكر للمرضى من أجل تتبع حالتهم وتدارك أعراض المرض، فقد وفر البنك للموظفين فحصا للسكر.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر «إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة حملات توعوية كان قد أطلقها البنك ويواصل إطلاقها ضمن برنامج رفاهية الموظفين والذي يهدف إلى توفير أفضل أنواع الرعاية والاهتمام والدعم لاسيما في الجانبين النفسي والصحي في بيئة العمل».