وقع منتخب غانا في موقف محرج قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم الأحد المقبل بسبب نسيان القمصان الرسمية والتي سيخوض اللاعبون بها المباريات والتدريبات في الدوحة، قبل انطلاق المونديال.



وكتب الصحافي الكاميروني مارك ليونيل شوامو، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أمر غريب ولا يصدق، منسق بعثة منتخب غانا نسي القمصان الخاصة بالفريق في بلده، سيتم نقلهم إلى قطر عن طريق البريد».



وأضاف: «لكن الاتحاد الغاني لكرة القدم، يخشى عدم وصولها في الوقت المناسب للمباراة الأولى بسبب بطء الخدمات البريدية في غانا».



وكان أوتو أدو، المدير الفني لمنتخب غانا، قد أعلن قائمة الفريق النهائية التي تستعد لبطولة كأس العالم وضمت قائمة منتخب النجوم السوداء 26 لاعبا.