

ألمح مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أمس عقب الفوز الودي على الإمارات 5-0 في أبوظبي، إلى إمكانية إجراء تعديل على تشكيلة الـ 26 لنهائيات مونديال قطر الذي ينطلق الأحد.



وعقب المباراة الـ 36 تواليا من دون هزيمة، قال سكالوني لصحيفة «سبورت» الإسبانية «إن هناك إمكانية لإجراء تغييرات على تشكيلة الـ 26 لاعبا لكأس العالم، سنرى ما سيحصل»، مبررا ذلك بالقول «هناك لاعبون ليسوا جاهزين 100%، نريد توخي الحذر ورؤية كيف سيتطورون».



ويحق للمنتخبات الوطنية إجراء تغيير على تشكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى، وسيكون على سكالوني اتخاذ قراره قبل 24 ساعة من مباراة أبطال العالم مرتين مع السعودية الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وپولندا.



وكان الشك يحوم حول تواجد باولو ديبالا في تشكيلة النهائيات بسبب إصابة أبعدته عن فريقه روما الإيطالي لمدة شهر قبل أن يسجل عودته السبت بمشاركته في ربع الساعة الأخير من مباراة الدوري المحلي ضد تورينو (1-1).



كما تحوم بعض الشكوك حول جاهزية كل من المهاجم الآخر نيكولاس غونساليس (فيورنتينا الإيطالي)، والمدافع ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) الذي شارك في مباراة الأربعاء ضد الإمارات قبل أن يستبدل في مطلع الشوط الثاني.



ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة القطرية (الدوحة) عند الثانية والنصف بعد منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي (الأربعاء 23:30 توقيت غرينتش)، على رأس تشكيلة منتخب بلاده التي ستخوض غمار منافسات مونديال 2022.