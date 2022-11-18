أبدى الحارس الإيطالي الأسطوري جانلويجي بوفون سعادته بالتطور الذي تحقق في دور حراس المرمى الذين يقومون «بالمزيد من الأشياء اليوم»، لكنه يشدد على أن «الأساسي يبقى» وهو الدفاع عن عرين فرقهم، مبديا أسفه لتجاهل حراس المرمى في السباق على جائزة الكرة الذهبية، كما حصل مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا هذا الموسم.



سؤال: ما شعورك بعد أربعة أعوام على خيبة 2018، ستكون إيطاليا غائبة مجددا عن كأس العالم؟



وعن غياب منتخب بلاده عن مونديال قطر، قال: «هذا أمر محزن، لكن من يشعرون بالحزن أكثر من الآخرين هم اللاعبون، لقد اختبرت ذلك في مونديال 2018، عندما تبدأ كأس العالم وأنت جالس في منزلك، فهذه معاناة كبيرة، وثقل ستحمله دائما، مهما حققت في ما تبقى من مسيرتك، فهذا شيء (المشاركة في كأس العالم) حرم منه الجمهور، الشعب الإيطالي. إنه أصعب ما يجب تقبله».



ورشح جانلويجي بوفون منتخبي الأرجنتين والبرازيل للذهاب بعيدا في كأس العالم، وقال: «هما فريقان قويان جدا على الصعيد الفردي، تبدو فرنسا بالنسبة لي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يمكنها المنافسة، لكن كفريق لا أدري، فرنسا مثل إيطاليا الى حد ما، تتعرض للهزائم في بعض الأحيان ولا تحصل على النتائج التي يمكن أن تحققها، وربما بلجيكا كمرشحة للمنافسة على اللقب، لأنني أحب كورتوا كثيرا».