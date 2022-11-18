فرنسا ستتوج باللقب.. وبنزيمة سيكون الهداف

الأرجنتين فريق قادر على قلب التوقعات.. وفينيسيوس سيلفت الأنظار



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم. «الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، نجم نادي السالمية والمنتخب الوطني السابق جاسم الهويدي، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



المجموعة الأولى: هولندا والسنغال. المجموعة الثانية: انجلترا وويلز



المجموعة الثالثة: الأرجنتين والسعودية. المجموعة الرابعة: فرنسا وتونس



المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا. المجموعة السادسة: بلجيكا والمغرب



المجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا. المجموعة الثامنة: البرتغال وغانا



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



الأرجنتين فريق قادر على قلب التوقعات رأسا على عقب، لما يضمه من كوكبة متميزة من اللاعبين في مختلف المراكز.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



جميع الفرق جاهزة، والمستويات متقاربة، ولكن أتوقع أن يكون الأربعة الكبار هم: البرازيل، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



أتوقع لمنتخب فرنسا الفوز بكأس العالم، فهو فريق يمتاز بشخصية البطل، وحامل اللقب في نسخته الأخيرة.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



منذ زمن بعيد وأنا أشجع منتخب «الديوك» ولا أزال، وأتمنى أن يظهر منتخب قطر بمستوى وأداء مشرف، خاصة انه استعد جيدا للبطولة.



من تتوقع أن يكون الحصان الأسود للمونديال؟



انجلترا فريق يضم العديد من النجوم، ويمتاز بوجود خليط متناغم من الشباب والخبرة، وهم عادة ما يخالفون التوقعات ويخرجون مبكرا، ولعل هذه المرة أن يصلوا لمراحل متقدمة.



من سيكون نجم المونديال؟



المنافسة على مونديال الدوحة ستكون محصورة بين نجمي باريس سان جيرمان، الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



نجم ريال مدريد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جوزيه جونيور قدم أداء جيدا مع «الريال»، والفرصة كبيرة أمامه لتحقيق حلم التألق في المونديال.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



أعتقد ستذهب إلى حارس منتخب بلجيكا تيبو كورتوا، نظرا لجاهزيته العالية وتألقه الدائم مع ريال مدريد.



من سيحرز لقب الهداف؟



حامل الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة النجم الفرنسي ومهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



ميسي ورونالدو سيرسمان نهاية حقبة جميلة في عالم كرة القدم، ولن يكونا على الموعد من حيث المستوى «الكبر شين».



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



بلا أدنى شك نفتقد تواجد المهاجم النرويجي ايرلينغ هالاند، وتمنيت تواجد منتخب مصر، ولكن وجود السنغال كان مستحقا.



لدينا 4 منتخبات عربية (قطر ـ السعودية ـ تونس ـ المغرب) ما توقعاتك لتلك المنتخبات في البطولة؟ ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟



المنتخبات العربية مهمتها ستكون صعبة بلا أدنى شك، ولكن تبقى لكرة القدم حساباتها، ومفاجآتها أيضا، وبالإمكان أن تتواجد منتخبات السعودية والمغرب وتونس في الدور الثاني، ولكن قطر «الله يعينهم».



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



أعتقد ستكون النسخة الأفضل والأجمل في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، فقد استعدت قطر للمونديال بأفضل ما يمكن أن يكون، وعليه فالنجاح سيكون حليفهم.