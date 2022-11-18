تحدى المدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي لاعبيه، كي يستحقوا مكانهم في التشكيلة الأساسية لأبطال 2010 وذلك قبل أيام معدودة على انطلاق مونديال قطر.



وجاء تصريح إنريكي قبل الانتقال الى الدوحة.



ولا يعتزم إنريكي الاعتماد على تشكيلة أساسية واحدة في نهائيات قطر 2022، وقال إنريكي: «أحب التركيز كثيرا على ما يفعله اللاعبون في التمارين، وبالتالي، تخيلوا ما يعنيه خوض مباراة».



هناك لاعب بالذات يسعى الى تعزيز وضعه، وهو مهاجم برشلونة أنسو فاتي (20 عاما) الذي ضم الى التشكيلة في اللحظات الأخيرة وفق ما أقر إنريكي نفسه.



وأمضى فاتي غالبية العامين الماضيين بعيدا عن الملاعب بسبب مشكلة في الركبة وإصابات أخرى، لكنه استعاد لياقته هذا الموسم من دون أن يصل إلى مرحلة فرض نفسه أساسيا في تشكيلة برشلونة والمدرب تشافي هرنانديز.



وكان إنريكي واضحا في ما يخص مهاجم برشلونة الشاب، بالقول: «لنتوقف عن الإشارة الى أنسو على أنه لاعب تجاوز الإصابة، أرى أنه تحسن، أفضل بكثير، أفضل من المرة الأخيرة التي انضم فيها إلى المنتخب، ولنأمل أن يلعب بشكل جيد»، مضيفا ان اللاعب المحترف يتعرض للإصابة ثم يتعافى، ما يجب أن نسعى الى تعافيه هو مستواه، من خلال مشاهدتي له في التمارين، لقد استعاده.



وهناك لاعب آخر يواجه منافسة شرسة كي يكون أساسيا بشخص لاعب وسط مان سيتي رودري الذي يتقارع مع المخضرم سيرجيو بوسكيتس على مكان في التشكيلة.



وبوسكيتس هو اللاعب الوحيد المتبقي من التشكيلة التي أحرزت اللقب العالمي الأول والوحيد عام 2010 في جنوب إفريقيا، ولا يزال عنصرا مؤثرا جدا بالنسبة لإنريكي الذي يستعد لبدء المشوار القطري الأربعاء المقبل ضد كوستاريكا ضمن مجموعة خامسة تضم العملاق الألماني واليابان.



وعلق رودري على المنافسة مع بوسكيتس، قائلا: «إذا سألتموني عن رأيي، فسأقول نحن لاعبان رائعان في المركز ذاته، أظهرنا أنه بإمكاننا اللعب بجانب بعضنا، نحن الاثنان ذكيان، واللاعبون الأذكياء يفهمون بعضهم على أرضية الملعب».



التواء في كاحل غايا



تعرض الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا خوسيه غايا لالتواء طفيف في الكاحل الأيمن الأربعاء خلال التمارين، لكن ذلك لا يهدد مشاركته في مونديال قطر لكرة القدم الذي ينطلق الأحد.



وتأتي إصابة ظهير فالنسيا البالغ من العمر 27 عاما قبل 6 أيام من المباراة الأولى لإسبانيا في نهائيات قطر ضد كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان.



لكن الإصابة ليست خطيرة وسيبقى غايا مع المنتخب الإسباني الذي يسافر إلى الدوحة مباشرة بعد انتهاء مباراته مع الأردن، لكن من المستبعد أن يكون جاهزا لخوض المباراة الأولى الأربعاء لأن إصابة من هذا النوع تحتاج بين أسبوع وعشرة أيام للتعافي منها.



ويحق لأي منتخب أن يجري تعديلا على تشكيلة الـ 26 لاعبا للنهائيات قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.