عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد عن السماح للعاملين في الوزارة بطلب الاستبدال أثناء الخدمة عبر الموقع الالكتروني. جاء ذلك في التعميم الذي أصدره المقصيد وقال فيه: حرصا من «التربية» على تنفيذ التوجيهات السامية للقيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية، يسر الوزارة أن تعلن عن إطلاق خدمة إلكترونية عبر موقعها تتيح للعاملين الراغبين بتقديم طلب الاستبدال أثناء الخدمة وتحميل المستندات المطلوبة وذلك عبر الموقع الإلكتروني: (https://www.moe.edu.kw).



.. وتنهي الموافقة لمديرة مساعدة بمدرسة أجنبية لدعوتها الطلبة إلى زيارة «إسرائيل»



عبدالعزيز الفضلي



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل حول قيام مديرة مساعدة بمدرسة خاصة بدعوة الطلاب للسفر إلى «إسرائيل». وقال الوهيدة: فتحت الإدارة العامة للتعليم الخاص تحقيقا بالواقعة، وخلصت إلى إنهاء الموافقة الممنوحة منها للمديرة المساعدة المعنية وحظر إصدار موافقة لها على أي مدرسة خاصة أخرى، فضلا عن اتخاذ الإجراء المقرر قانونا بحق المدرسة في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات، حيث تم توجيه إنذار لهم بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلا.



وتابع: وإذ تعرب الوزارة عن استيائها من التصرف الشخصي للمديرة المساعدة تؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مؤسسة تعليمية أو العاملين فيها حال ثبوت قيامها بالترويج لاسم الكيان الصهيوني قولا أو فعلا.