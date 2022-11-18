انطلقت فعاليات مؤتمر بطولة رواد كرة القدم الذي تنظمه رابطة هواة كرة القدم في الكويت s.f.L وذلك بحضور العديد من الشخصيات الرياضية وبمشاركة كبرى الشركات والرعاة في قاعة المؤتمرات لرابطة اعضاء هيئة التدريس بمنطقة العديلية، وتقدمت كلمة رئيس اللجنة المنظمة فهد الانصاري بالترحيب بالحضور والمشاركين إلى جانب استقبال عمر الانصاري امين سر مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية واعضاء اللجنة المنظمة وفريق العمل الرياضي.



الافتتاح كان مع كلمة ترحيبية من فهد الانصاري الذي قام بتقديم الشركات الراعية للبطولة ودورها الكبير في نجاح ودعم الشباب والرياضة بشكل عام.



من جهته، عمر الانصاري تحدث عن دور التعاونيات بدعم الجانب الرياضي، مضيفا: جمعية الروضة داعم للفعاليات الرياضية في المنطقة وللمساهمين وكل ما يخص الشباب والرياضة وتأكيدا لهذا الامر اطلقت جمعية الروضة وحولي التعاونية فعاليات (جاهزين لكأس العالم) كما اطلقنا اول جمعية تعاونية في الكويت لبيع تذاكر كأس العالم وبسعر مدعوم من الجمعية، وفخورين بأن نكون اول جمعية بمبادرة من مجلس الادارة وكذلك عمل مسابقات للبطولة المفتوحة للمساهمين وابناء المنطقة (توقع النتيجة واربح).