محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية الخالدية التعاونية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية والتي تنافس فيها 13 مرشحا تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، عن فوز عبدالله محمد الجيران بالمركز الأول بحصوله على 285 صوتا، تلاه فهد جمعة الياسين 243 صوتا، وحل ثالثا تركي أحمد التركي 233 صوتا، ورابعا محمد جمال الخليفي 218 صوتا، وجاء في المركز الخامس فهد عدنان الخليفة 208 أصوات، وفي السادس أسامة محمد المنصور 190 صوتا، وسابعا جاسم أحمد المنيخ 185 صوتا، وثامنا خالد عبدالله المشعل 148 صوتا، وفي المركز التاسع نواف عبدالله الحسينان 145 صوتا.