أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالإنابة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود، أن معرض الكويت الدولي للكتاب يهتم كعادته في كل دورة بجذب الأطفال للمعرض من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية وإشراك دور نشر تركز على إصدارات خاصة بالطفل.



وقالت المحمود لـ«كونا»، إن معرض الكتاب الدولي لهذا العام يتضمن 5400 عنوان جديد خاص بالطفل الى جانب عناوين سابقة استقطبت الأطفال وأولياء أمورهم والجهات التربوية.



وبينت أن البرنامج الثقافي والترفيهي للطفل الذي يقدمه المجلس بصفته الجهة المنظمة للمعرض وبعض الجهات الأخرى المشاركة يتنوع ما بين قراءة القصة وأنشطة حرفية للطفل وأنشطة فنية وغيرها.



وأوضحت أن جناح الطفل في بهو صالة 5 و6 في المعرض يحتوي على العديد من الفعاليات المنظمة من قبل مراقبة ثقافة الطفل في المجلس منها العرض المسرحي (يوم مع قرقاشة) وورش فنية يقدمها المرسم الحر وفقرة عرض العلوم المرحة وقراءة قصص منها (لولو والمدرسة الجديدة) ولعبة (اسألني وتعرف علي) والعديد من الأنشطة.



يذكر أن وزير الإعلام والثقافة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري افتتح المعرض في دورته الـ45 صباح الاربعاء.



ويستمر المعرض الذي يأتي برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حتى 26 الجاري بمشاركة 29 دولة.