تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، ويطرح السؤال التالي: بنزيمة، هل هو بخير؟ وذلك عشية انطلاق منافسات مونديال قطر 2022 في كرة القدم.



اختفى المهاجم ابن الـ 34 عاما عن الأنظار والملاعب منذ ما يقارب الشهر بسبب مشكلات عضلية غير معلنة، فيما تثير حالته البدنية علامات استفهام كثيرة قبل مباراة منتخب «الديوك» الأولى أمام أستراليا الثلاثاء، وذلك على الرغم من جميع التصاريح المطمئنة عن حالة المهاجم.



تستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة، منهم بول بوغبا، ونغولو كانتي، وميك مينيان، وبريسنيل كيمبيبي، وكريستوفر نكونكو، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.



لم يشارك مهاجم ريال مدريد الإسباني في أي تمرين جماعي مع فرنسا منذ الإثنين، مكتفيا بالجري في بداية الحصة قبل ممارسة التمارين بعيدا عن المجموعة وبإشراف المدرب البدني.



أمل ديدييه ديشان، مدرب أبطال العالم 2018، رؤية صاحب القميص الرقم 19 ينضم إلى باقي أفراد المنتخب الخميس خلال الحصة التدريبية الأولى في الدوحة، بعدما اكتفى برؤيته في تمارين خاصة مع المصاب الآخر المدافع رافايل فاران.



ومرة جديدة تمرن مهاجم ريال ومدافع مان يونايتد الانجليزي بمفردهما الجمعة، وذلك قبل 4 أيام من الاستحقاق الأول أمام أستراليا، حسب ما أفادت العديد من وسائل اعلام رياضية.



وتعكس التصاريح الصادرة بشأن بنزيمة الطمأنينة إن كان من الجهات المقربة من اللاعب نفسه أو من زملائه، على الرغم من غيابه المستمر عن المستطيل الأخضر.

وقال زميل بنزيمة في مدريد والمنتخب لاعب خط الوسط أوريليان تشواميني: «هو هادئ للغاية، لديه خبرة كبيرة ويعرف جسده وإذا لم يلعب، فذلك لأنه لا يعتبر نفسه قادرا على مساعدة الفريق قدر الإمكان».