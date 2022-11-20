اعترف مدرب منتخب الإكوادور غوستافو ألفارو بأن منتخبه ليس مهيأ بشكل جيد لفرض وجود ملموس، لكنه يتوقع من لاعبيه أن يجعلوا الأمور صعبة على منافسيهم في المجموعة، وقال: «كأس العالم مختلفة تماما عن التصفيات، إذا كنا سنلعب بالطريقة التي لعبنا بها التصفيات، فعلى الأرجح لن نحظى بفرصة، لأننا سنلعب ضد أبطال آسيا، وأبطال أفريقيا وهولندا التي بلغت نصف نهائي كأس أوروبا».



من جانبه، ذكر مدرب قطر فيليكس سانشيز إن «البلاد بذلت كل ما في وسعها من أجل هذه اللحظة، وأنا أتطلع لها لأنها ستكون تاريخية بالنسبة لنا، مضيفا: نحن بلد صغير بتعداد سكاني قليل، نعلم أننا سنلعب ضد فرق تملك لاعبين على الصعيد الفردي، أقوياء للغاية ومن المستوى الرفيع ويلعبون في أفضل الدوريات وأفضل الأندية في العالم، لذا فنحن نملك الأسلحة التي لدينا، وعلينا أن نستخدمها.