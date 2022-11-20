تنظيم قطر للمونديال خطوة مهمة تفتح المجال لبلداننا العربية لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية مماثلة في المستقبل

استعدادات الدوحة للحدث العالمي متميزة ليكون مونديال قطر علامة فارقة في مسار الرياضة العربية

نطمح إلى المرور لدور الـ 16.. واللاعب التونسي معروف بانضباطه التكتيكي وتألقه ضد المنتخبات القوية

المنتخب سيكون مدعوماً بأكثر من 30 ألف مشجع تونسي خلال مبارياته في المونديال

البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا هي السداسي المؤهل للفوز باللقب



أجرى الحوار: أسامة دياب



اعتبر السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي تنظيم قطر لكأس العالم خطوة مهمة ستفتح المجال لبلداننا العربية لتنظيم تظاهرات رياضية عالمية مماثلة في المستقبل، لافتا إلى أن استعدادات قطر للحدث العالمي متميزة ليكون مونديال قطر علامة فارقة في مسار الرياضة العربية.



وكشف عجيلي في لقاء خاص لـ «الأنباء» عن أن نسور قرطاج قد أتموا استعداداتهم للحدث الكروي الكبير، معربا عن ثقته في قدرة المنتخب التونسي على تحقيق نتائج طيبة تشرف كرة القدم التونسية والعربية والافريقية، بالرغم من ان القرعة أوقعتهم في مجموعة قوية تضم حامل اللقب إلا أن النسور يجيدون التعامل مع المواعيد والمناسبات الكبرى.



وأضاف السفير التونسي: نطمح الى المرور إلى دور الـ 16 واللاعب التونسي معروف بانضباطه التكتيكي وتألقه ضد المنتخبات القوية، مبينا أن المنتخب التونسي سيكون مدعوما بأكثر من 30 ألف مشجع تونسي خلال مبارياته في المونديال، وإلى تفاصيل اللقاء:



كيف ترى تنظيم دولة عربية لكأس العالم؟



٭ فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 شرف عظيم ليس فقط للقيادة والشعب القطري، بل لكل الدول العربية والإسلامية، وهو خطوة مهمة ستفتح المجال في المستقبل لبلداننا العربية من أجل تنظيم تظاهرات رياضية عالمية مماثلة يكون لها انعكاس إيجابي على قطاع الرياضة والشباب ويفتح أبواب أوسع لمشاريع التنمية والتطور المستدام.

وفي هذا الإطار نجدد المباركة والتهنئة لإخواننا القطريين باستضافة هذا المونديال الكروي.



كيف ترى استعدادات قطر للبطولة؟ وما أبرز توقعاتك لنجاحها؟



٭ المتابع للشأن الرياضي يجد أن استعدادات دولة قطر لهذا الحدث العالمي تعتبر متميزة وراقية، بدليل أن كل الملاعب والبنية التحتية والخدمات والتجهيزات اللوجستية والتكنولوجية متوافرة منذ فترة غير وجيزة وبجودة ومستوى عال، وهذا دليل إضافي على أن القائمين على تنظيم كأس العالم أنجزوا أعمالهم ومهامهم بطريقة علمية واستشرافية تتناسب مع تطلعات الشعب القطري والعربي لكي يكون مونديال قطر علامة فارقة في مسار الرياضة العربية ويترجم بوضوح قدرات منطقتنا على أن تكون في مستوى الحدث العالمي الكبير.



ما أبرز استعدادات المنتخب التونسي وكيف ترى مجموعتكم في البطولة؟



٭ المنتخب التونسي منتخب عريق عربيا وأفريقيا وتواجده في مونديال قطر يعكس مكانة الرياضة في تونس التي اعتادت الحضور في مثل هذه المناسبات، حيث تعتبر هذه المشاركة السادسة في تاريخ المنتخب التونسي ولقد وضعت القرعة المنتخب الوطني ضمن مجموعة قوية تضم فرنسا حامل اللقب والدنمارك وأستراليا، ونحن على ثقة في قدرة «نسور قرطاج» على تحقيق نتائج طيبة تشرف كرة القدم التونسية والعربية والأفريقية.



هل تعتقد أن المنتخب التونسي قادر على الذهاب بعيدا في البطولة؟



٭ نطمح في تونس الى المرور إلى الدور القادم في كأس العالم بكل نجاعة وواقعية، فاللاعب التونسي معروف بانضباطه التكتيكي وتألقه ضد المنتخبات القوية، والمسألة مرتبطة أساسا بالتحلي بالعقلية الانتصارية وتحدي الصعاب، وهو ليس بغريب عن لاعبينا ومؤطريهم.

كما لا يفوتني في هذا الإطار أن المنتخب التونسي سيكون مدعوما بأكثر من 30 ألف مشجع تونسي خلال مبارياته في المونديال، وهو حافز إضافي يعزز قدرة منتخبنا الوطني.



من ستشجع من المنتخبات الأجنبية؟



٭ سأشجع الفريق التونسي وكل المنتخبات العربية على غرار قطر والسعودية والمغرب، وكذلك المنتخبات الافريقية، ونتمنى للجميع التوفيق والحظ الأوفر لهذه المنتخبات التي تعتبر فرقا شقيقة.



من تتوقع أن يفوز بكأس العالم؟



٭ توقع من سيفوز بكأس العالم أمر صعب نظرا لتقارب المستوى بين الفرق القوية وشدة التنافس، والحصول على الكأس يخضع لعدة عوامل، أهمها جاهزية اللاعبين، صحتهم البدنية، مسار القرعة والترتيب، وكذلك الحد من الإصابات والعقوبات في صفوف اللاعبين، لكن اعتقد أن كلا من البرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا وانجلترا وإسبانيا هي السداسي المؤهل للظفر باللقب، كما نتمنى أن يكون للمنتخبات العربية والافريقية تواجد في مراتب متقدمة، ولم لا تحدث مفاجأة.