الإكوادور منتخب منظم يضم عناصر جيدة وسيكون مفاجأة البطولة

المغرب وقطر سيتأهلان لكنهما لن يذهبا أكثر من الدور الثاني



ناصر العنزي



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب المنتخب الوطني وخيطان السابق والمدرب الحالي خالد أحمد الخميس واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



من سيتأهل عن كل مجموعة للدور الثاني؟



٭ أتوقع كل من هولندا والاكوادور «الاولى» انجلترا وويلز عن «الثانية»، والارجنتين وهولندا عن «الثالثة»، وفرنسا والدنمارك عن «الرابعة»، وإسبانيا وألمانيا عن «الخامسة»، وبلجيكا وكرواتيا عن «السادسة»، والبرازيل وسويسرا عن «السابعة»، والبرتغال واورغواي عن «الثامنة».



منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة البطولة؟



٭ الاكوادور منتخب منظم ويضم عناصر جيدة كعادة فرق اميركا الجنوبية.



من تتوقع ان يتوج باللقب؟



٭ أتوقع وأتمنى البرازيل فريقي المفضل، كما ارشح منتخب الارجنتين ايضا لما تضمه صفوفه من نجوم وفي مقدمتهم ميسي.



منتخب تشجعه؟



٭ البرازيل وكنا صغارا نشجعها ونعرف نجومها ومن خلالها أحببنا الكرة وكنت اتمنى لو يعود الزمن بالنجمين رونالدو ورونالدينو للمشاركة في الفريق الحالي.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود؟



٭ منتخب ويلز والذي يلعب كرة جميلة.



من سيكون نجم المونديال برأيك؟



٭ البرازيلي نيمار اذا ابتعدت عنه الإصابة، حيث انه غير محظوظ بتعدد الإصابات.



أفضل لاعب واعد في البطولة؟



٭ نجم ريال مدريد واورغواي فالفيردي.



لمن ستذهب جائزة أفضل حارس؟



٭ مركز الحراسة يضم عدة نجوم وأتوقع ان تكون الجائزة للبرازيلي اليسون.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ أيضا نيمار وأتمنى ذلك.



هل تتوقع استمرارية نجومية ميسي وكريستيانو رونالدو في هذه البطولة؟



لا، لن يكونا مثلما كانا عليه من قبل.



منتخب افتقدته البطولة؟



٭ ايطاليا بالطبع التي اخفقت في التأهل، والحقيقة ان الآزوري هو ملح بطولات كأس العالم.



من تتوقع من المنتخبات العربية التأهل للدور الثاني؟



٭ أتوقع المغرب وقطر، لكنهما لن يذهبا أكثر من الدور الثاني.



كيف تقيم تنظيم قطر للمونديال؟



٭ البطولة نجحت والحمد لله قبل أن تبدأ بفضل الامكانيات الهائلة وروعة الملاعب والتنظيم.