أعرب عدد من نجوم العصر الذهبي لكرة القدم الكويتية عن اعتزازهم باستضافة قطر للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تنطلق اليوم.



وأشاد هؤلاء النجوم بالتنظيم المتميز لهذا الحدث الرياضي الكبير، معبرين عن أملهم في نجاح هذا المونديال الذي يعد مفخرة لكل العرب.



وفي هذا السياق، قال قائد المنتخب الوطني السابق سعد الحوطي انه سعيد جدا كمواطن كويتي أولا وكرياضي ثانيا بتنظيم «الأشقاء» في قطر هذا العرس الكروي العالمي، متمنيا لهم التوفيق لاسيما أن الدوحة سخرت كل الإمكانات لإنجاح تلك النسخة من المونديال، حيث قامت بتشييد عدد من الملاعب الدولية المتميزة وتطوير البنية التحتية.



وأعرب الحوطي عن شكره الجزيل للأشقاء في قطر قيادة وحكومة وشعبا لتقديمهم نموذجا يحتذى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير.



من جهته، قال نجم منتخب الكويت السابق جاسم يعقوب الملقب بـ«المرعب» إن قطر لم تدخر جهدا في تسخير كل الإمكانات لنجاح هذا المونديال ولتؤكد للعالم أنها قادرة على استضافة كأس العالم 2022، معربا عن أمله في أن يخرج المونديال بشكل رائع ومشرف للعرب جميعا.



وأضاف يعقوب بصفته أحد نجوم المنتخب الوطني الذي شارك في مونديال 1982 بإسبانيا أن بطولة كأس العالم بالنسبة للاعب كرة القدم تختلف عن أي بطولة أخرى قد يشارك فيها، فهي «عالم آخر» يتمنى أي لاعب المشاركة فيها وارتداء قميص بلده لأنها ستكون الذكرى الأعز والأغلى في مسيرته الكروية.



بدوره، أكد اللاعب الدولي السابق عبدالله البلوشي ثقته في قدرة وإمكانات الأشقاء في قطر لإنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم وتخرج نسخة (مونديال 2022) التي تعد مفخرة لكل العرب بشكل مميز.