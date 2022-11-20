

عبدالعزيز الفضلي



حدد وكيل قطاع التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان اليوم الأحد 20 نوفمبر الجاري الموعد النهائي للنقل بين المدارس والمناطق التعليمية لمتعلمي المرحلة الثانوية وإغلاق النقل وإعادة القيد في سجل الطالب، يأتي ذلك ضمن آلية عمل الكنترول لامتحانات الثانوية العامة لنهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي الحالي.



من جانب آخر، تواصل المناطق التعليمية استعداداتها لاختبارات نهاية الفترة الدراسية الاولى للمرحلة المتوسطة التي ستنطلق يوم 18 من الشهر المقبل وتنتهي في 26 منه وأيضا للصفين العاشر والحادي عشر، حيث قامت بإصدار جداول الاختبارات كل منطقة على حدة لطلبة المرحلة المتوسطة، بينما تنطلق اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي يوم 4 يناير من العام 2023 وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزارة التربية ماضية في تدوير رؤساء لجان اختبارات الثانوية العامة عند بدء الامتحانات، مشيرة الى ان هذا الاجراء قرار وزاري نافذ.



من جانب آخر، مازالت مدارس وزارة التربية تعاني من مشكلة عدم وجود حافلات لنقل الطلبة، الامر الذي يقلق الادارات المدرسية وأولياء امور الطلبة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان المدارس بمراحلها المختلفة مازالت خالية من الحافلات الطلابية، مشيرة الى ان الادارات المدرسية تواجه مشكلة في مشاركة الطلبة في الانشطة والمسابقات التي تقام على مستوى مدارس المنطقة.



وأضافت ان المدارس امام أمرين إما المشاركة في الأنشطة او الاعتذار، غير ان الامر يتطلب المشاركة لمصلحة الطلبة.



وذكرت ان الادارة المدرسية تضطر الى نقل الطلبة في سيارات المعلمين الخاصة واضعة مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار، وداعية الجهات المختصة في وزارة التربية الى ضرورة الاسراع في حل هذه المشكلة وتوفير باصات للطلبة.