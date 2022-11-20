آلاء خليفة



أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن اطلاق جامعة الكويت لخدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) تتمثل في الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات بشكل مباشر من خلال التطبيق.



وبين كاظم أن هذه الاضافة الجديدة من قبل جامعة الكويت ستمكن مستخدمي التطبيق من طلب الاستعلام بشكل مباشر عن نتائج اختبارات القدرات الاكاديمية التي تقدمها الجامعة، ويمكن طلبها من خلال التوجه الى قائمة (خدمات) داخل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) واختيار (جامعة الكويت) والاطلاع على خدمات الاستعلام ومنها هذه الخدمة الجديدة.