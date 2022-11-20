بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لسموه موفور الصحة والعافية، ولإمارة موناكو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.