بحفظ الله ورعايته، يغادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الأحد متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022 المقامة على ستاد البيت في مدينة الخور بدولة قطر الشقيقة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لسموه وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.