ندى أبو نصر

تقدم لكم كيدزانيا الكويت أكبر إثارة لعام 2022، حيث تفتتح «مدينة الثلج» في الفترة من 13 نوفمبر 2022 إلى 28 يناير 2023. ولأول مرة سيتمكن الآباء والأمهات من الاستمتاع بممارسة 9 أنشطة مختلفة مع أطفالهم كالمشي على الجليد، والنحت على الجليد، والعديد من الأنشطة التفاعلية المتميزة والمثيرة.



بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع الحضور بالعرض المباشر «أعظم مغامرة شتوية» «Greatest Winter Adventure» والذي سيعرض على مسرح كيدزانيا الكويت، طوال فترة البرنامج، والمقدم من طلبات برو (Talabat Pro).



وتزداد التجربة ثراء مع مجموعة الخليج للتأمين (GIG Kuwait) التي ترعى شجرة عائلة كيدزانيا، حيث يكتب عليها الأطفال قائمة رغباتهم ويعلقونها على شجرة الأمنيات.



كما تقدم شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية (KFMB) إضافات لذيذة، وذلك بعد أن يقوم الطفل بصناعة الآيس كريم الخاص به ويمكنه الانضمام إلى دي اتش ال (DHL) لبناء منحوتات من الثلج في حقول الثلج الشاسعة لدينا. وتحتفل كيدزانيا بهذا الحدث بمشاركة العديد من الرعاة والداعمين لمدينة الثلج كالشركة الكويتية لاستيراد السيارات (KAICO) والهيئة العامة للبيئة (EPA) ومذركير (Mothercare) و«الأنباء» ومجموعة من وسائل الإعلام الرقمية والمطبوعة.