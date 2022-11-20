سلّم جامع الأعمال الفنية الفرنسي الإيطالي جوليانو روفيني الجمعة نفسه إلى الشرطة الإيطالية، وفق ما أعلن محاميه، علما أنه مطلوب من القضاء الفرنسي لقيادته على مدى عقود أنشطة شبكة معقدة للغاية متخصصة في الاتجار بمنتجات مقلدة يشمل بعضها لوحات منسوبة إلى كبار الفنانين.



يتهم جوليانو روفيني (77 عاما) بخداع متاحف ودور للمزادات وأفراد من خلال بيعهم لوحات قدمت على أنها أعمال لفنانين كبار، لكن اتضح أنها مزيفة.

وقال محاميه بول لوفيفر في بيان، إن روفيني سلم نفسه للشرطة في مدينة كاستيلنوفو ني مونتي بمنطقة ريجيو إميليا وسط إيطاليا. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، أوقفت السلطات روفيني المقيم في منطقة مجاورة.