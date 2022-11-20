يبدو مستقبل تويتر غير مؤكد بعد رحيل عدد كبير من المهندسين الذين رفضوا الشروط الجديدة التي وضعها إلون ماسك وتتلخص بالعمل «بتفان وبلا شروط»، من شبكة التواصل الاجتماعي المؤثرة.



وذكر موظفون سابقون وعدد من وسائل الإعلام الأميركية أن مئات الموظفين ردوا بـ «لا» على الإنذار النهائي للمالك الجديد ورئيسه الذي خيرهم بين العمل بلا كلل «لبناء تويتر 2.0» ثورية أو المغادرة براتب ثلاثة أشهر.



وكان نصف العاملين البالغ عددهم 7500 قد سرحوا قبل أسبوعين بقرار من الملياردير وحوالي 700 موظف استقالوا خلال الصيف، حتى قبل التأكد من عملية الاستحواذ.