علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتفع بواقع 14.1 ألف مواطن خلال أول 6 أشهر من 2022، حيث بلغ عددهم بنهاية يونيو الماضي نحو 664.79 ألف مستفيد ومستفيدة مقارنة



بـ 650.69 ألفا في نهاية ديسمبر الماضي.



وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد المستفيدين من خدمات «التأمينات» توزعت على 3 شرائح، يأتي على رأسها «المؤمن عليهم»، إذ ارتفعت أعدادهم بواقع 8.3 آلاف مواطن ومواطنة حيث بلغ عددهم بنهاية يونيو 2022 نحو 412.76 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 404.44 آلاف في نهاية ديسمبر الماضي.



وأوضحت البيانات أن هناك نحو 4299 مواطنا ومواطنة تقاعدوا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حيث ارتفعت أعداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة من 153.64 ألفا في نهاية ديسمبر 2021، إلى نحو 157.94 ألفا في نهاية يونيو 2022.

وتظهر التفاصيل أن أعداد المتقاعدين من المدنيين ارتفعت بواقع 3469 متقاعدا ومتقاعدة لتزيد من 122.37 ألفا بنهاية ديسمبر 2021 إلى 125.84 بنهاية يونيو 2022، كما زادت أعداد المتقاعدين من العسكريين بواقع 830 عسكريا لتزيد أعدادهم من 31.26 ألفا بنهاية ديسمبر الماضي إلى 32.09 ألفا بنهاية يونيو. وأظهرت حالات المعاشات التقاعدية الجديدة وفقا للأسباب أن هناك نحو 70 حالة بسبب الوفاة و8 حالات عجز عن الكسب، و45 لأسباب صحية، و145 من ذوي الإعاقة.



وزادت أعداد المستحقين ويصرفون بواقع 1491 مواطن ومواطنة، حيث ارتفعت أعدادهم من 92.59 ألفا بنهاية ديسمبر 2021 إلى نحو 94.09 ألفا بنهاية يونيو الماضي، وسجلت أعداد المستحقين ويصرفون من وراء المدنيين زيادة من 70.6 ألفا بنهاية ديسمبر إلى 71.8 ألفا بنهاية يونيو الماضي، بينما ارتفعت أعدادهم عن العسكريين للفترة ذاتها من 21.99 ألفا إلى 22.27 ألفا بنهاية يونيو الماضي.



وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن أن متوسط الراتب أو الشريحة للمواطنين المؤمن عليهم لدى «التأمينات» من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل نحو 707 دنانير، من بينها 876 دينارا متوسط راتب الذكور، و588 دينارا متوسط راتب الإناث.



وبلغ متوسط الراتب أو الشريحة للعاملين في القطاع الحكومي يصل إلى 618 دينارا، بواقع 734 دينارا للمواطنين، و551 دينارا للمواطنات.



وبلغ متوسط الراتب للعاملين في القطاع النفطي نحو 1461 دينارا، بواقع 1458 دينارا للذكور، و1478 دينارا للإناث، أما العاملون في القطاع الأهلي فقد بلغ متوسط الراتب لهم 945 دينارا من بينها 1090 دينارا للذكور، و777 دينارا للإناث.



وسجل متوسط المرتب أو الشريحة للمدنيين العاملين لحسابهم الخاص نحو 598 دينارا لـ 16.9 ألف شخص، فيما بلغ متوسط الراتب للذكور في تلك الشريحة نحو 660 دينارا، و551 دينارا للإناث.



1266 ديناراً متوسط معاش المتقاعد في الكويت



أظهرت البيانات أن متوسط المعاش التقاعدي لأصحاب المعاشات على قيد الحياة بلغ نحو 1266 دينارا شهريا بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغ متوسط المعاش للمتقاعدين العسكريين نحو 1569 دينارا شهريا، و692 دينارا للعاملين لحسابهم الخاص، و1210 دنانير للمدنيين العاملين لدى صاحب عمل بالقطاعات الحكومية والأهلية والنفطية.



54 مواطناً باتوا أصحاب عمل



ارتفعت أعداد المواطنين المدرجين كمدنيين عاملين لحسابهم الخاص بواقع 54 مواطنا ومواطنة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت أعدادهم بنهاية يونيو الماضي 16.9 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ16.84 ألف مواطن في نهاية ديسمبر الماضي.