وجّه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. ونص السؤال على ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: إحصائية عددية للأفراد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن عدلوا أوضاعهم خلال الفترة من 2011/1/1 حتى 2022/10/31، على أن يكون فرزهم على النحو التالي: 1- الأفراد الذين عدلت أوضاعهم بناء على جواز سفر ومنحوا إقامة صالحة صادرة عن الجهات المعتمدة في الكويت بحسب الجنسية لكل سنة على حدة.



2- الأفراد الذين عدلت أوضاعهم بناء على مستند خلاف جواز السفر، مع بيان المستند، بحسب الجنسية لكل سنة على حدة.