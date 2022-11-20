أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق سهل لـ"أصحاب الأعمال" والذي يهدف إلى تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية على أن يتم إضافة تقديم خدمات جديدة أثناء فترة الإطلاق التجريبي.

وأضاف العسعوسي أن ما يميز التطبيق هو تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من تفويض الآخرين لإنجاز معاملاتهم مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض مشيرا إلى أنه تم تطوير نظام التراخيص والربط والتنسيق من قبل الهيئة مع جميع الجهات المصدرة للتراخيص بهدف تمكين أصحاب الشأن من متابعة إنجاز التراخيص الخاصة بهم.

وأكد ان إطلاق النسخة التجريبية يأتي للتحقق من أداء التطبيق والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية ورصد وتلقي جميع الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق وبحث سبل معالجتها تمهيدا لإطلاق التطبيق بشكل رسمي.