فقد نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم بريقه في وقت متأخر السبت، مع انسحاب المهاجم المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، من تشكيلة حامل لقب كأس العالم لإصابة بفخذه، لينضم إلى سلسلة غيابات أرهقت «الديوك» وذلك قبل ثلاثة أيام من مباراتهم الأولى في مونديال قطر 2022.



تواصل مسلسل سقوط مصاب تلو الآخر، فقبل بنزيمة، ودّع تشكيلة بطلة العالم مرتين 1998 و2018، كل من نجمي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، بالاضافة إلى الحارس مايك مينيان وقلب الدفاع بريسنيل كيمبيبي والمهاجم كريستوفر نكونكو.



وكان هداف ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما يعاني من الإصابة منذ فترة وخاض أقل من نصف ساعة في المباريات الست الأخيرة لناديه قبل كأس العالم.



اللاعب الذي قدم أفضل مواسمه في 2021-2022 عندما سجل 44 هدفا في 46 مباراة لريال مدريد وقاده إلى اللقب الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا، شارك السبت للمرة الأولى في تدريبات فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018، لكنه أجبر على الخروج من ملعب السد للخضوع لفحوص طبية.



وقال الاتحاد الفرنسي في وقت لاحق إن الإصابة «تتطلب فترة للتعافي تصل إلى ثلاثة أسابيع»، ليفقد حظوظه بالمشاركة في المونديال.



وكتب اللاعب صاحب 37 هدفا في 97 مباراة دولية مع فرنسا في حسابه على «إنستغرام»: «لم أستسلم في حياتي أبدا، لكن يجب أن أفكر في الفريق كما فعلت دوما. المنطق يفرض علي ترك مكاني لشخص يمكنه أن يساعد فريقنا لتقديم كأس عالم جيدة».



ونقل الاتحاد الفرنسي عن المدرب ديدييه ديشان «أنا حزين جدا لكريم الذي كانت كأس العالم هدفا مهما بالنسبة اليه».



تابع «رغم الضربة الكبيرة الجديدة لفرنسا، لدي كل الثقة في تشكيلتي. سنقوم بكل ما في وسعنا لنرتقي إلى التحدي الذي ينتظرنا».



وأعلن ديشان أمس أنه لن يستدعي بديلا لمهاجم النادي الملكي دون أن يبرر قراره رغم أنه يملك مهلة حتى اليوم لاستبداله حسب قوانين الاتحاد الدولي للعبة.



وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها غدا ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.



ويمتلك ديشان بعض الأسماء الوازنة على غرار أنطوان غريزمان، عثمان ديمبيليه، كينغسلي كومان وماركوس تورام، بالإضافة للمخضرم أوليفييه جيرو الذي كان من المتوقع أن يلعب دور البديل لبنزيمة قبل إصابته، علما انه كان أساسيا في حسابات ديشان حلال مشوار اللقب الناجح في روسيا 2018.



وتطرح أسئلة إضافية حول أهلية المدافع رافايل فاران للمشاركة بعدما تدرب للمرة الاولى مع المجموعة السبت على ملعب جاسم بن حمد، وذلك بعد تعرض لاعب مان يونايتد الإنجليزي لإصابة مقلقة بفخذه الأيمن في 22 أكتوبر الماضي.

وقال ديشان إن فاران سيكون «جاهزا» لخوض مباراة أستراليا.