سيغيب الجناح مارتن بويل عن المنتخب الأسترالي في نهائيات كأس العالم في قطر بسبب إصابة في الركبة، وسيحل ماركو تيليو بدلا منه. سجل بويل المولود في اسكتلندا خمسة أهداف في 12 مباراة هذا الموسم مع فريق هيبرنيان في الدوري الاسكتلندي، لكن اللاعب البالغ 29 عاما غاب عن الملاعب منذ إصابته في ركبته في أواخر أكتوبر.



وقال مدرب أستراليا غراهام أرنولد في بيان «كلنا نتعاطف مع مارتن وهي ضربة قاسية له عشية كأس العالم. لقد كان جزءا لا يتجزأ من رحلتنا للوصول إلى قطر ونشكره على كل ما قدمه لمنتخب أستراليا خلال هذه الحملة». وسيحل تيليو جناح نادي ملبورن سيتي بدلا منه، وهو خاض خمس مباريات دولية ويتواجد في الدوحة منذ الثلاثاء.



وأوضح أرنولد «ماركو فعل كل ما طلب منه ليكون جاهزا لهذه البطولة. يعرف المنتخب الأسترالي ونتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه لتشكيلتنا». وتستهل أستراليا مشوارها ضد فرنسا بطلة العالم غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الدنمارك وتونس.