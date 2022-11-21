أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تسمية نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي ناطقا رسميا جديدا للشركة، وذلك اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن العتيبي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1992، والماجستير في ذات التخصص عام 1997 من جامعة الكويت، ويتمتع بتجربة مهنية ثرية، وخبرات متراكمة، اكتسبها خلال سنوات عمله الطويلة في القطاع النفطي، داخل الكويت وخارجها.



ويشغل العتيبي منصبه الحالي في «البترول الوطنية» منذ عام 2018، وسبق له أن تولى منصب نائب الرئيس لمنطقة آسيا في شركة البترول الكويتية العالمية.