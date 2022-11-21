قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي قد يكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار، علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.



وأوضحت جورجيفا بالقول: «ما آمل أن أراه هو بعض التراجع في التكتلات السياسية تجاه الصين والعالم»، «سيخسر العالم 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي فقط بسبب الانقسام الذي قد يقسمنا إلى كتلتين تجاريتين. وقيمة تلك الخسارة 1.4 تريليون دولار».



وأضافت جورجيفا على هامش اجتماع القادة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، بالنسبة لآسيا، يمكن أن تكون الخسارة المحتملة مضاعفة، وقد تصل الى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن المنطقة أكثر اندماجا في سلسلة القيمة العالمية، وفقا لما ذكرته لوكالة «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».