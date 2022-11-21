أكدت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د.ريم الرضوان أمس أن الإدارة بحاجة دائمة للمتبرعين بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى.



جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش إطلاق حملة التبرع بالدم تحت عنوان «ويانا ما تطوفك» والتي تأتي تزامنا مع «مونديال قطر 2022».



وقالت الرضوان: نظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي للكثير من المتبرعين، فقد تم تجهيز عدد من المراكز لنقل مباريات كأس العالم في كل من بنك الدم المركزي بالجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم بالعدان، مشيرة إلى أن الحاجة للتبرع بالدم مستمرة ما دام هناك مرضى في المستشفيات، مؤكدة أن البنك يسعى لتلبية هذه الحاجة التي أدت إلى زيادة التوسعات في المرافق الصحية والتي تعمل إدارة خدمات نقل الدم من خلالها على زيادة حملات التبرع بالدم.



وأوضحت أن فصيلة الدم وتحديدا O- أكثر الفصائل المطلوبة لأنها «معط عام»، علما بأن كل الفصائل عليها طلب كبير، لافتة إلى أن استراتيجية بنك الدم الداخلية هي التوسع جغرافيا، لذا تم فتح عدة فروع بالسنوات الأخيرة منها فرع مستشفى العدان وفرعان في منطقة الصباح الصحية وفرع في مستشفى الجهراء، مؤكدة أن عدد المتبرعين بالدم خلال العام الماضي بلغ 90 ألف متبرع في حين تخطى عدد المتبرعين العام الحالي 100 ألف متبرع.



وأشارت إلى حصول بنك الدم على اعتراف عالمي منذ عام 1989 وله علاقات وطيدة على مستوى العالم وعضو فعال في الهيئة العربية لنقل الدم التي تضم كل بنوك الدم العربية بهدف تحديث سياسات العمل وتبادل الخبرات، فضلا عن أنه عضو فعال في منظمة أميركية، مبينة أن البنك مشارك فعال في برامج المتبرعين النادرين لتبادل العينات مع المراكز المرجعية سواء في بريطانيا وأميركا وغيرهما، فضلا عن الاعتراف العلمي بالبنك كمختبر مرجعي لتبادل العينات.