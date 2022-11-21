حنان عبدالمعبود



كشـــف استشــاري امراض الكلى بمستشفى مبارك، عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء د.يوسف بهبهاني لـ«الأنباء» أنهم بصدد الترتيب لافتتاح عيادة تخصصية وبحثية على مستـوى الكويت للعناية بمرضى تكيس الكلى الوراثي. مبينا أن هذه العيادة ستكون في مركز مبارك العبدالله الجابر الصباح للكلى، وتستقبل المراجعين من جميع مناطق الكويت، بتحويل من طبيب الكلى المعالج لهم.



وقال ان العيادة تضم نخبة من استشاريي الكلى، وأطباء الوراثة، وصيادلة اكلينيكيين مختصـــين بأمراض الكلى بالإضافة إلى أطباء أشعة متخصصين في الرنين المغناطيسي الخاص بمرض تكيس الكلى.



وستقدم العيـــــادة الخدمات التالية:



1 ـ إعطاء الرأي الطبي لمرضى تكيس الكلى



2 ـ تقديـــم خدمات الفحص الجيني وإعطاء الاستشارات الوراثية لمـــرضى التكيـــــس وعائلاتهم.



3 ـ فحــــص الرنيـــن المغناطيسي للكلــــى وتحديد إذا مـــا كان المريض مؤهلا لأخذ دواء التولفابتان الذي يبطئ تقدم المرض



4 ـ خدمة مراجعة الأدوية والاستشارة الدوائيــة ومتابعة المرضى للتأكـد من عدم حدوث أعراض جانبية من الأدوية بواسطة الصيادلة الإكلينيكيين



5 ـ جمع المعلومات البحثية وتكوين سجل بحثي وطني لمرض تكيس الكلى في الكويت تمهيدا لنشر أبحاث عالمية عن مرض تكيس الكلى في الكويت. وقال ان العيادة ستعد نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى تكيس الكلى الوراثي، خصوصـا أنها ستكون العيـادة الوحيدة التي ستبدأ في صرف دواء تولفابتان لمن يستحقه من مرضى التكيس.



واشار الى ان هذا الدواء يعتبر من الأدوية التي أحدثت ثورة في علاج مرض تكيس الكلى الوراثي، حيث أثبتت الدراسات العالمية المحكمة فائدته في تبطئة تقدم المرض وتأخير الوصول لمرحلة الفشل الكلوي عند فئات محددة ممن يعانون من هذا المرض.



واختتم موجها الشكر للرابطة الكويتية لأمراض الكلى على تبنيها للفكرة حتى رأت النور، كم قدم الشكر الى معهد دسمان للسكري لدعمه البحثي ولإدارة مستشفى مبارك الكبير على تشجيعهم للفكرة وتسهيل الأمور لاستضافة هذه العيادة في مركز الكلى التابع لمستشفى مبارك الكبير.