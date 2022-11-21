

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر عبدالعزيز الماجد مواصلة خطط تطوير «الهيئة» لإحداث نقلة جديدة في خدمة ورعاية المشمولين.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الماجد أول من أمس خلال حفل تكريم الطلبة الفائقين المشمولين برعاية «الهيئة» عن العام (2021 - 2022).



وأفاد الماجد بأن «الهيئة» شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات استثنائية، إلا أنه تمت تنمية أموال القصر باتباع سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة ترتكز على تحقيق أعلى العوائد مع معدلات مخاطر منخفضة.



ونوه بنجاح جهود الهيئة في التحول الرقمي وتهيئة قطاعاتها لتقدم 46 خدمة متنوعة عبر موقعها الإلكتروني و36 خدمة عبر تطبيق الخدمات الحكومي الموحد (سهل).



وأضاف الماجد أن الهيئة تكثف من أنشطتها الاجتماعية والإنسانية والترفيهية للمشمولين بالرعاية وأسرهم، علاوة على دعم أنشطة الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والتعليمية والمجتمع وكذلك مواصلة تنمية «الأثلاث الخيرية» ومساهماتها في أعمال الخير في المجالات والمناطق المختلفة.



بدوره، قال المدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس لـ «كونا» إن الوزير الماجد كرم خلال الحفل نحو 800 قاصر وقاصرة في مختلف المراحل الدراسية. وأكد البرجس حرص الهيئة على دعم الأنظمة التعليمية والتربوية لمواصلة المشمولين نجاحاتهم وتفوقهم و«لديها العديد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التعليمية والحياتية والترفيهية».



من جهته، أكد عضو مجلس إدارة «الهيئة» عبدالرحمن محمد الجلال لـ «كونا» الحرص على إسعاد المشمولين بالرعاية وتشجيعهم على التفوق والنجاح، فضلا عن مواكبة أحدث مستجدات الميكنة في تقديم الخدمات.