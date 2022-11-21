ناهد إمام



أكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية أن مصر ستكون مركزا مهما في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ أسفر عن اتفاقيات مهمة في هذا الصدد.



وأضاف مميش أن مصر ستشهد تطورا كبيرا جدا في مجال الهيدروجين الأخضر وسيطبق ذلك في مجال السفن، مؤكدا أننا يجب أن نكون قادرين على استيعاب السفن العملاقة التي ستدخل الموانئ المصرية.



جاء ذلك خلال ندوة «الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة» التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية بحضور مدير مكتبة الإسكندرية د. أحمد زايد والمشرف على المركز د. مي مجيب.



وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا وتمتلك قناة السويس التي تمثل أهم مجرى ملاحي عالمي، مشددا على أن أمن المياه يمثل موضوعا حيويا في الاقتصاد القومي المصري، حيث يعبر القناة 22 ألف سفينة سنويا.



وقال إن منطقة قناة السويس ستكون قلب الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وستشهد الآونة المقبلة مشروعات مهمة في مجال المياه والبحار.



ولفت إلى أن حجم التجارة العالمية الذي يأتي من قناة السويس في ازدياد دائم، وهذا يؤكد أن المصريين قادرون على التنفيذ، وأن مصر قادرة على الريادة عالميا.



ولفت إلى أهمية مشروع قناة السويس عالميا وأن الفكرة كانت مصرية، بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتخطيط والتنفيذ كان مصريا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مقومات تمكنها من سيادة المنطقة والعالم.



وأوضح أهمية تطبيق سياسة الاقتصاد الازرق، مشيرا إلى أننا في مصر أقوياء جدا في هذا الصدد.



وأضاف أن قضية المياه تمثل تحديا ويرتبط بالجوانب الاقتصادية والسكانية وبجوانب عديدة، ومصر مستعدة لمواجهة التحديات في مجال المياه.



وأشاد في الفريق مهاب مميش بمكتبة الإسكندرية ودورها الوطني.



من جانبه، أكد د.علي الدين هلال المفكر السياسي أهمية قضية المياه قضية حيوية ومهمة، لافتا إلى ضرورة وجود أساليب عديدة نعتمد عليها في خفض الطلب وزيادة العرض فيما يخص المياه.



ودعا إلى استخدام أساليب جديدة تقلل من استخدام المياه وتوفرها، ومنها الاتجاه إلى تخلية مياه البحار وإيجاد آبار جديدة للمياه وغيرها من الوسائل.



وأكد ضرورة قضية المياه كونها تمثل موضوعا مهما جدا وبعض جوانبه يحتاج الى حوار فني مستقل في جوانب معينة.



كما تحدث أستاذ القانون الدولي محمد شوقي العناني عن قضية الأمن المائي، مشيرا إلى أهمية موضوع الماء وارتباطه بالحياة.



وقال إن الحياة والحضارة في مصر دائما ما ارتبطت في مصر بالمياه، مدللا على ذلك بمقولة هيرودوت «مصر هبة النيل».



وتطرق إلى الحديث عن القوانين الدولية المتعلقة بالانهار وإقامة المشروعات عليها وما يرتبط بها من نتائج. كما تناول موضوع التسوية السلمية للنزاعات الناجمة عن الأنهار ودول المنبع والمصب.