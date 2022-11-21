بيروت ـ يوسف دياب



انتخب المحامون اللبنانيون أربعة أعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت، بدلا من الأربعة المنتهية ولايتهم، وتميزت المعركة بطابعها الديموقراطي التي طغت عليها المنافسة الحزبية والسياسية، وأسفرت نتائجها عن فوز المحامي سعد الدين الخطيب الذي تصدر الفائزين، ونال 1759 صوتا، وهو سني مدعوم من تيار «المستقبل» و«الكتائب» وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي، وحلت بالمركز الثاني المحامية مايا زغريني المدعومة من «القوات اللبنانية» فحصلت على 1335 صوتا، وثالثا المحامي جورج يزبك الذي نال 1316 صوتا، وهو مدعوم من حزب الكتائب والمحامين المستقلين، أما رابع الفائزين فهي المحامية ميسم يونس التي نالت 1184 صوتا، وحلت المحامية مايا محمد شهاب عضوا رديفا وحصلت على 1141 صوتا، وهي مدعومة من نقباء المحامين السابقين والمستقلين.



ومنيت أحزاب السلطة بهزيمة مدوية، حيث خسر المرشحان المحسوبان على الثنائي الشيعي سامر بعلبكي (حركة أمل) وفاروق حمود (حزب الله)، كما خسر المرشحان المدعومان من التيار الوطني الحر المحامية أرليت بجاني والمحامي فاروق حمود، ولم يحالف الحظ المحامي نديم حمادة المدعوم من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي خسر المعركة أيضا.