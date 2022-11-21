عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام شنقا لشاب من غير محددي الجنسية أقدم على قتل شقيقته نحرا داخل مسكن العائلة في منطقة تيماء.



ترجع الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي 2021، حيث أبلغت المجني عليها غرفة العمليات بأن شقيقها البالغ 35 عاما يحتجزها منذ شهرين داخل غرفتها ويرفض خروجها مطلقا.



ولدى توجه دورية أمن تم طرق باب المنزل وطلب الشقيق الذي خرج وأبلغ رجال الأمن بأنه أقدم على قتل شقيقته وسلم نفسه وأداة الجريمة.



وأجرت النيابة العامة حينها تحقيقا مع المتهم حول ارتكابه تهمتي حجز الحرية والقتل العمد.