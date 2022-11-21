محمد الجلاهمة - أحمد خميس



قال مصدر أمني إن تعميما صدر صباح امس يطلب من إدارات شؤون الإقامة باستقبال طلبات الالتحاق بعائل للأطفال وفق شرط إقامة صالحة للزوجين وراتب 500 دينار للكفيل.



مشيرا إلى انه تم قبول طلبات قدمت امس وجار تسليمها للكفلاء خلال أيام.



وذكر المصدر ان شرط الراتب للأطفال الرضع ولاعتبارات إنسانية لا يتم تطبيقه، أي لا يشترط ان يتوافر راتب الـ 500 دينار للكفيل فيما لم يعرف توقيت فتح الزيارات وسمات الالتحاق بعائل للزوجات وغيرهم وإذا ما كانت شرط الراتب سوف يتغير، خاصة ان هناك دراسة قدمت يتم بموجبها رفع سقف الراتب.



وكانت وزارة الداخلية أوقفت في وقت سابق وخلال العطلة الصيفية استقبال طلبات الالتحاق بعائل، حيث واجهت عدة أسر مشكلة في إحضار أبنائهم سواء الذين ولدوا في أوطانهم أو لظروف سقوط الإقامة بسبب تجديد جوازات السفر.