حطت عصر أمس في قاعدة عبدالله المبارك الجوية طائرات فريق السهام الحمراء التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.



وسوف تقوم طائرات الفريق البريطاني بتقديم العرض الجوي الأكروباتي اليوم الإثنين، وذلك بالطيران بين الجزيرة الخضراء وأبراج الكويت في الفترة الزمنية من الساعة 3:45 حتى 4:30 عصرا.



وكانت السفارة البريطانية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن عودة فريق سلاح الجو الملكي للاستعراض الجوي «السهام الحمراء» إلى الكويت، ليقدم عرضا جويا مذهلا للحركات البهلوانية.



ودعت السفارة الجمهور إلى الاستمتاع بالعرض الذي سيقام في السماء فوق المنطقة الساحلية بين أبراج الكويت والجزيرة الخضراء مجانا.