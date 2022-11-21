فاز الفيلم الإيراني «حكاية من شمرون» للمخرج عماد الإبراهيم دهكردي بجائزة النجمة الذهبية للدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي اختتمت مساء أمس السبت في المملكة المغربية.



الفيلم إنتاج فرنسي ألماني إيراني إيطالي مشترك، وتدور أحداثه خلال أكثر من 100 دقيقة في شمرون شمال إيران حيث يعيش إيمان وشقيقه الأصغر بايار رفقة والدهما بعد وفاة والدتهما.



وفي إطار سعيه للبحث عن مخرج من حياته البائسة يستطيع من خلال علاقاته مع شبان المدينة بدء مشروع تجاري لتحقيق الربح السريع لكن هذا الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى فرصة لبداية جديدة يتحول إلى حلقة معقدة تؤثر على مصير الأسرة.



ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان جائزتها مناصفة لفيلمي «أزرق القفطان» إخراج المغربية مريم التوزاني، و«الروح الحية» للمخرجة الفرنسية كريستيل ألفيس ميرا.



وفازت بجائزة الإخراج السويسرية كارمن جاكير عن فيلم «برق»، فيما فازت الكورية تشوي سيونغ يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الكندي «رايسبوي ينام»، وفاز الإندونيسي ارسويندي بينينج سوارا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «سيرة ذاتية».