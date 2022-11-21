أدانت دول مجموعة السبع (G7) امس بأشد العبارات الاختبار الجديد الذي أجرته كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، الجمعة الماضي.



وجاء ذلك في بيان مشترك بين وزارات خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسبما أورده الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية.



وأشار البيان إلى أن الإطلاق الصاروخي الأخير من قبل كوريا الشمالية هو انتهاك صارخ آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن «هذا التصرف الطائش بالتزامن مع الدلائل حول الأنشطة النووية الجارية، يسلط الضوء على اعتزام كوريا الشمالية الاستمرار في تطوير وتنويع أسلحتها النووية وقدراتها الصاروخية».



وحذر البيان من أن مثل هذه الاختبارات ستؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، رغم الدعوات المتكررة والمستمرة من المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار.



وأضاف البيان أن السلسلة غير المسبوقة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية التي أجرتها جمهورية كوريا الشمالية خلال 2022، بما في ذلك العديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي حلق فوق اليابان، تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وتقوض انتشار الإخلال بالنظام، كما أنها تشكل خطرا لا يمكن التنبؤ به على الطيران المدني الدولي والملاحة البحرية في المنطقة.



وكررت دول مجموعة السبع مطالبتها لكوريا الشمالية بإزالة أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، والتخلي عن تطوير ترسانتها وبرامجها النووية أو أي أسلحة دمار شامل وكذلك برامج القذائف الباليستية والوقف الفوري لجميع الأنشطة ذات الصلة، بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.



وشدد البيان على أن كوريا الشمالية لن تحظى أبدا بوضع دولة مالكة للأسلحة النووية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما أنها لن تحصل على أي وضع خاص آخر في هذا الصدد، داعيا بيونغ يانغ إلى الرجوع إلى ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال الكامل لها ولجميع الالتزامات القانونية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأكد البيان أن تصرفات كوريا الشمالية تتطلب استجابة موحدة وقوية من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة من قبل مجلس الأمن الدولي، داعيا جميع الدول إلى التنفيذ الكامل والفعال بشكل عاجل لجميع تدابير مجلس الأمن والعقوبات ضد كوريا الشمالية للتصدي لخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.



وفي ختام البيان، أعربت مجموعة السبع عن تضامنها الكامل مع اليابان وكوريا الجنوبية، وحثت كوريا الشمالية على الكف عن أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة واستئناف الحوار الهادف إلى نزع السلاح النووي وقبول العروض المتكررة التي قدمتها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.