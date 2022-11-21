طالب النائب فيصل الكندري رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتطبيق نظام السوار الإلكتروني على المواطنين المحبوسين بأحكام مخففة وقضايا بسيطة أسوة بما تم التعامل به مع أبناء قبيلة شمر.



وأكد الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن تطبيق نظام السوار الإلكتروني مطلب شعبي مستحق للكثير من الأسر الكويتية لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الكويتي، وحتى يقف سمو رئيس مجلس الوزراء من الجميع بمسافة واحدة. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من المواطنين محبوسين في أحكام خفيفة وقضايا بسيطة يمكن تطبيق نظام السوار الإلكتروني عليهم، مشددا على أن طلبه لا يشمل قضايا الشرف والأمانة والآداب العامة.



وبين أنه ليس من المقبول أن يتم التمييز بين أبناء الشعب الكويتي وعدم شمول بقية المواطنين المدانين في بعض القضايا التي تسمح بتطبيق هذا النظام.